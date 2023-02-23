23.02.2023 23:32

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Триває збір підписів щодо визнання дня народження Степана Бандери загально-національним державним святом

23.02.2023

Роман Васильович

35

Україна, Події

Поширити:

«Визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України» – петиція з такою назвою з’явилася у січні на сайті президента.

Зареєстрував її голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Збір підписів триває, тож громадяни можуть активно долучатися.

Надихаючись покликом Степана Бандери, продовжують формуватися покоління борців за українську ідею, наголошує голова обласної ради.

Будучи вимогливим до себе, ще з юних років Степан Бандера мав унікальну здатність – вести за собою інших. Відстоював гідність, самобутність української нації і право на державність у зазіханнях Польщі, нацистської Німеччини, більшовицької імперії, тобто в час, коли держава не мала шансів на існування,  зазначив Михайло Головко.

Бандера зіграв колосальну роль, бувши легендою ще при житті, наголошує автор петиції.

Пропоную на державному рівні в Україні визнати день народження Степана Бандери, 1 січня, загально-національним державним святом та повернути йому звання Героя України,  підсумував Михайло Головко.

Збір підписів триває. Наразі ідею Михайла Головка підтримали майже сім сотень людей. До кінця збору підписів залишився 41 день.

Проголосувати можна ТУТ.

Теги: Степан Бандера

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах