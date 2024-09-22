Триває висунення кандидатів на премію імені Володимира Лучаковського

До Дня місцевого самоврядування в Тернополі традиційно присуджуватимуть та вручатимуть премії ім. Володимира Лучаковського.

Вручення грошової премії у розмірі 10 тисяч гривень відбуватиметься у трьох номінаціях: «Майбутнє створюється сьогодні»; «Культурний спадок нації»; «Інноваційний прорив року».

Премія присуджуватиметься кандидатам, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формуванню позитивного іміджу Тернопільської міської територіальної громади.

Пропозиції та клопотання на здобуття Премії подаються керівниками вищих навчальних закладів міста, медіа, громадських організацій та галузевих спілок, установ, підприємств та організацій тощо в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради не пізніше 7 листопада 2024 року.

Урочисте нагородження номінантів премії відбудеться 7 грудня, у День місцевого самоврядування.

Довідково.

Володимир Лучаківський (Лучаковський) – український громадський діяч, письменник, перекладач, адвокат і перший українець – бургомістр у Тернополі. Народився 19 березня 1838 р. в с. Ременів на Львівщини в сім’ї священика УГКЦ о. Дмитра Лучаківського та його дружини Антоніни Дольницької. Маленьким хлопчиком разом із батьками переїхав у село Довжанка Тернопільського району, де його батько був парохом. Після закінчення Тернопільської державної (класичної) гімназії навчався на правознавчому факультеті Львівського університету. У 24 роки став єдиним адвокатом у Тернополі. Був співорганізатором українських товариств у місті: «Міщанське братство», «Приятелі музики», філії товариства «Рідна школа».

1896 р. став першим українцем-бургомістром Тернополя. Саме за Лучаківського в Тернополі вперше з’явилося електричне освітлення, телефон, водогін.

Помер Володимир Лучаківський 19 квітня 1903 року. Похований у Тернополі на Микулинецькому кладовищі.