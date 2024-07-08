Триває вступна кампанія у вищі військові навчальні заклади, та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти

Продовжується відбір кандидатів віком від 17 до 30 років для вступу до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).Терміни та особливості вступної кампанії до військових вишів та закладів фахової передвищої військової освіти: До 20 липня вступники можуть подати документи безпосередньо до приймальних комісій ВВНЗ та ВНП ЗВО. З 20 по 30 липня відбуватиметься конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти бакалавра. 1 серпня – кінцевий термін зарахування на навчання

Як абітурієнту почати процес вступу до військових навчальних закладів, які документи необхідно зібрати і які дії виконати в першу чергу?

1. Подання заяви.

Вступники особисто подають заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.

У заяві вступник вказує:

• прізвище, ім’я, по батькові;

• рік, місяць та день народження;

• поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

• найменування вищого військового навчального закладу;

• обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання;

• перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження ЗНО (HMT) в Українському центрі оцінювання якості освіти.

2. Оформлення документів.

Перелік документів, які необхідно подати вступнику до ТЦК та СП для оформлення особової справи вступника:

• автобіографія;

• копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього;

• копія паспорта громадянина України або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство України (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

• посвідчення про приписку або військовий квиток;

• шість фотокарток розміром 3×4 см;

• копії документів, які дають право на пільговий вступ до вищих військових навчальних закладах чи військових навчальних підрозділів вищих закладів освіти (за наявності);

• копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

• три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником адресою проживання та адресою знаходженням Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вступник перебуває на військовому обліку.

Медичні документи:

• сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду;

• довідка про проведення попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

• довідки з протитуберкульозного та шкірно-венерологічного диспансерів (кабінетів);

• результати проведених медичних досліджень.

Оформлюються безпосередньо у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки :

• картка професійного відбору;

• довідка про проходження спеціальної перевірки (наказ Міністра оборони України від 10.04.09 року №170 зі змінами);

• картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

3. Отримання повідомлень.

4. Прийом заяв і повідомлень.

Вступники прибувають до місця проведення Вступної кампанії та особисто подають заяву на участь у конкурсному відборі до Приймальної комісії, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на вступ на різні спеціальності. Оригінали документів, які вступник пред‘являє при написанні заяви:

• паспорт громадянина України;

• військовий квиток або посвідчення про приписку;

• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) НМТ, ЗНО 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 року; (є можливість проходження НМТ у ВВНЗ)

• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів, зарахування за співбесідою, зарахування за спеціальними умовами.

5. Вступні випробування.

6. Оприлюднення рейтингових списків.

7. Зарахування вступників, прибуття на навчання.

Перелік вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку військових фахівців на базі повної загальної середньої освіти за ступенем вищої освіти “бакалавр” та “магістр” для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу тактичного рівня:

1. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

https://www.facebook.com/TheNationalDefenseUniversity.ua Офіційна сторінка Facebook

2. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

https://www.facebook.com/asvpress Офіційна сторінка Facebook

3. Військовий інститут Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

https://www.facebook.com/VIKNUKIEV Офіційна сторінка Facebook

4. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

https://www.facebook.com/VITV.NTU.KhPI Офіційна сторінка Facebook

5. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

https://www.facebook.com/hnups Офіційна сторінка Facebook

6. Військова академія (м. Одеса)

https://www.facebook.com/VAOdesa Офіційна сторінка Facebook

7. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

https://m.facebook.com/viti.edu.ua/ Офіційна сторінка Facebook

8. Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”

https://www.facebook.com/onma.navy Офіційна сторінка Facebook

Бот, в якому ви отримаєте відповіді на усі питання стосовно вступу до Інституту Військово-Морських Сил НУ “ОМА”

9. Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

https://www.facebook.com/zvir.zt.ua Офіційна сторінка Facebook

10.Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

https://www.facebook.com/nlu.official Офіційна сторінка Facebook

 Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

https://www.facebook.com/kvpIFNTUNG Офіційна сторінка Facebook

 Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ)

 Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного університету

https://www.facebook.com/odeku.ua Офіційна сторінка Facebook

 Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України