Укрпошта під час війни почала першу передплату газет і журналів на II півріччя 2022 року.

Внутрішньо переміщені особи можуть оформити переадресацію передплачених видань.

Оформлення передплати за електронними каталогами почалося із 25 квітня, а із 28 квітня — за друкованими каталогами для всіх регіонів України, крім територій Луганської, Донецької та Херсонської областей. Відновлення доставки газет та журналів у звільнених населених пунктах відбувається за умови безпеки для клієнтів та працівників Укрпошти.

Передплатна кампанія проводиться:

до 16 червня на видання загальнодержавної сфери розповсюдження;

на місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 червня, або в строки, що визначені згідно з укладеними з видавництвами (редакціями) договорами.

Серед широкого переліку різних популярних видань, місцевої преси, періодики для дітей, тематичних видань можна передплатити газети чи журнали батькам, дітям, рідним.

Оформити передплату також можна і у звичний спосіб у відділеннях Укрпошти або у листоноші.

Серед клієнтів, які оформлять передплату видань через «Онлайн передплату» на суму від 100 грн на термін не менше ніж 6 місяців, буде проведений розіграш призів. Більш детально про умови – на сайті Укрпошти у розділі «Акції».

Як повідомлялося, Укрпошта, яка зараз є найбільшою серед банківських та логістичних компаній України, працює на всій території держави, крім тимчасово окупованих, із адаптованими до нинішніх умов графіками роботи. Залежно від цього щоденно працюють 5000 стаціонарних та виїжджають у найвіддаленіші села і області майже 1300 пересувних відділень.