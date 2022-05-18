Відкритий Тернопільський обласний відеоконкурс в рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів триватиме до 31 травня.

У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі, без вікових обмежень. Надіслані відеоролики мають відображати активний спосіб життя любителів фізкультури і спорту різного віку.

Отож, потрібно зняти ролик про те, як ви, чи ваші рідні або друзі займаються фізичною активністю і надіслати його на електронну адресу: tr_sport@ukr.net або через месенджер на Фейсбук-сторінку Тернопільського облцентру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» .

Участь у конкурсі може брати лише один відеоролик одного автора. Роботи повинні бути у цифровому форматі та відповідати таким вимогам: файл потрібно надіслати у форматі MP4 (тривалість 61–120 сек.); вказати ім’я, прізвище автора, місце проживання (вулиця, населений пункт, територіальна громада), контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, ім’я, прізвище) для отримання нагородження у відділенні Укрпошти.

Для того, щоби проголосувати за той чи інший ролик, потрібно поставити вподобання під постом з відеороботою. Голоси (вподобайки) враховуються тільки від власників сторінок, що зареєстровані в Україні. Якщо під відео буде п’ять чи більше вподобань від фейкових акаунтів, такі учасники нагородами відзначені не будуть.

Переможців та призерів за умовами проведення відеоконкурсу визначать в індивідуальній та груповій категоріях за результатами голосування на сторінці Тернопільського облцентру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у соцмережі Фейсбук 2 червня.

Переможці та призери відкритого обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся! Разом до ПЕРЕМОГИ!» будуть нагороджені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом Центру, автори найпопулярніших відео будуть також відзначені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом Тернопільського облцентру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

І лише конкурс стартував, як Фейсбук-сторінка облцентру «Спорт для всіх» відразу почала поповнюватися відеороликами, які зокрема надіслали учні 2-А класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступ. ім. О. Маковея у Заліщиках (Уляна Барицька), керівник гуртків КЗ «Борщівський ЦДЮТ» Мар’яна Шмирко (руханка «Доброго вечора! Ми з України»), Максим та Ангеліна Савченко (с. Решнівка, Збаразька територіальна громада), учениці Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ступ. Байковецької сільради Юлія Заремба та Вероніка Олійник, Павло Олійник (на відео учні та вчитель фізкультури Пробіжнянського ЗЗСО I-III ступ. Колиндянської сільради), Богдан Головатюк (смт Вишнівець), Світлана Христоріз (учениця 9 класу ЗОШ І-ІІ ступ. с. Ворвулинці Товстенської територіальної громади), Тетяна Феньо (с. Соснів, Золотниківська територіальна громада), учні ЗЗСО I-III ступ. с. Коцюбинці Васильковецької територіальної громади та ін.

Усі відеоролики – яскраві приклади активного способу життя, зокрема, це виконання комплексу вправ ранкової зарядки, підтягування на перекладині, гри у футбол та ін.