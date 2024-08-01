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Триває набір до ЦСО «А» СБУ

01.08.2024

Руслан Іннак

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Новини, Головне, Суспільство, Україна

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Не зволікай – набір до ЦСО «А» СБУ ще триває! Це твій шанс стати частиною одного з кращих підрозділів і захищати країну у команді справжніх професіоналів.

Заповнюй анкету ➡️ bit.ly/43UpYug або телефонуй за номером +380674016605
Обирай напрям служби, який відповідає твоїм умінням і здібностям. Навіть якщо ти цивільний, досвідчені командири підберуть оптимальний варіант застосування твоїх навичок для захисту країни.
Ми гарантуємо якісні тренування та підготовку під керівництвом наших інструкторів, а також найкраще спорядження та зброю.

Чекаємо на тебе у команді ЦСО «А» СБУ – разом напишемо історію Перемоги!

Джерело: СБУ

Теги: ЦСО «А» СБУ, Альфа, СБУ

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