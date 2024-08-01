Триває набір до ЦСО «А» СБУ

Не зволікай – набір до ЦСО «А» СБУ ще триває! Це твій шанс стати частиною одного з кращих підрозділів і захищати країну у команді справжніх професіоналів.
Обирай напрям служби, який відповідає твоїм умінням і здібностям. Навіть якщо ти цивільний, досвідчені командири підберуть оптимальний варіант застосування твоїх навичок для захисту країни.
Ми гарантуємо якісні тренування та підготовку під керівництвом наших інструкторів, а також найкраще спорядження та зброю.
Чекаємо на тебе у команді ЦСО «А» СБУ – разом напишемо історію Перемоги!