Три пожежі трапилися цих вихідних на Тернопільщині

За вихідні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це розповіли в обласному управлінні ДСНС.

У селищі Козова Козівської ТГ ліквідовано пожежу господарської будівлі.

У селі Ставки Заліщицької ТГ загасили пожежу господарської споруди, під час гасіння врятовано 2 будівлі.

У селі Угорськ Шумської ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку.

Вогнеборці врятували від вогню 2 будівлі.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки!