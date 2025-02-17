17.02.2025 19:46

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплата газети

Три пожежі трапилися цих вихідних на Тернопільщині

17.02.2025

Ірина Нова

141

Новини

Поширити:

За вихідні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це розповіли в обласному управлінні ДСНС.

У селищі Козова Козівської ТГ ліквідовано пожежу господарської будівлі.
У селі Ставки Заліщицької ТГ загасили пожежу господарської споруди, під час гасіння врятовано 2 будівлі.
У селі Угорськ Шумської ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку.
Вогнеборці врятували від вогню 2 будівлі.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки!

Теги: Тернопільщина, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, гасіння пожежі

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах