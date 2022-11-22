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Три підстави для перерахунку пенсій у грудні

22.11.2022

Ірина Нова

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Офіційно, Новини, Економіка

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У Пенсійному фонді України повідомили про те, що з 1 грудня буде проведено перерахунки пенсій у зв’язку з:

  • підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»);
  • встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 963 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому»);
  • зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 в редакції постанови від 09.12.2021 № 1307).

Перерахунки пенсій проводять автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.

Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитися з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати.

Автор: Ірина Нова

Мітки: гроші, новини Тернопільщини, економіка, перерахунок пенсій

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