Три команди з Тернопільщини братимуть участь в аматорському чемпіонаті України

Великогаївський «Агрон», заліщицький «Дністер» та збаразький «Галич» дали попередню згоду на участь в аматорському чемпіонаті України сезону-2024/25. Про це йдеться на сайті Асоціації футболу Тернопільщини, яка отримала відповідні листи-підтвердження від вище перелічених клубів. До 21 червня Асоціація аматорського футболу України збирала інформацію від регіональний асоціацій щодо потенційних учасників аматорського чемпіонату та кубку України.

Старт чемпіонату заплановано на 17 серпня, а перший етап розіграшу кубка відбудеться 21-28 серпня. Заявка команд на участь у чемпіонаті розпочнеться з 29 липня.

Запланований формат чемпіонату України – групи по 10-12 команд, що будуть сформовані за територіальним принципом. Остаточний формат проведення чемпіонату України та розіграшу кубка України 2024/25 рр. буде визначено після отримання усіх підтверджень про участь у змаганнях.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Тернопільщина в аматорському чемпіонаті України була представлена двома командами – великогаївським «Агроном» та тернопільськими «Подолянами».