Три гравці тернопільської «Ниви» – у списку кращих

Авторитетний український спортивний портал Sport Arena визначив список із 33-х кращих футболістів першої частини сезону першої ліги.

До цього списку увійшли одразу три гравці «Ниви» – голкіпер Максим Механів та два центральні захисники Андрій Зінь та Максим Демчук.

Максим Механів – 26 років – 14 поєдинків (1260 хвилин) – 8 пропущених м’ячів, 7 «сухих» матчів.

Одна справа – коли мало пропускають фаворити сезону. Зовсім інша – коли стрімкий прогрес у грі в обороні демонструє середняк, який минулого сезону був восьмим за кількістю пропущених м’ячів. Це досягнення – визнання прогресу й особисто Механіва, одного з найбільш самобутніх воротарів ПФЛ. Він добре грає ногами, швидкий і сміливий у своєму карному майданчику, блискавичний у реагуванні. Серед гравців, які пробилися з низів, а не отримали школу клубів УПЛ, Максим зараз найбільш прогресуючий.

Андрій Зінь – 22 роки – 14 матчів (1233 хвилини) – 3 голи.

Можна тільки захоплюватися вмінням «Ниви» оперативно латати дірки. Здавалося, ще недавно захисний блок команди визначали Вовченко, Дворовенко та Мороз – вони перейшли в більш амбітні клуби, натомість на їхньому місці з’явилися нові, не менш спортивно перспективні гравці. Серед них відзначимо молодого Зіня. Вихованець волинського футболу ще минулого сезону запам’ятався своїми кількома особливо яскравими матчами, а в поточному чемпіонаті став справжнім лідером оборони тернополян. Окрім доволі сильної гри в зв’язці з Демчуком, Андрій допоміг команді ще й кількома голами.

Максим Демчук – 24 роки – 12 матчів (1017 хвилин) – 1 гол.

Навіть втративши провідного оборонця – Вовченка, «Нива» не тільки не опустила рівень захисних дій, а вийшла на нову якість. У цьому велика заслуга зв’язки Зінь-Демчук. Обидва гравці – стрибучі, пружні, атлетичні. Зінь був цього сезону стабільнішим і не пропускав матчів, але присутність такого напарника, як Демчук, дала змогу йому почуватися ще впевненіше.

До речі, за підсумками голосування серед вболівальників «Ниви» Андрій Зінь став найкращим гравцем листопада.

Андрій Зінь – найкращий бомбардир «Ниви» у першій частині сезону, забив 3 голи у 14-ти матчах, засмутивши голкіперів «Маріуполя» (двічі) та «Прикарапаття».

Друге місце у списку бомбардирів «Ниви» розділили Роман Волохатий та Богдан Козак, у яких по 2 забитих голи. По одному м’ячу у першій частині сезону забили одразу 8 гравців.