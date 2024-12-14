Трофейний “Гіацинт-С” перетворився на “Кракена” та знищує окупантів біля Часового Яру

Воїни 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила влучно і нещадно працюють із самохідної 152-мм гармати “Гіацинт-С” по бойових порядках окупантів, завдаючи їм катастрофічних втрат у живій силі і техніці. У чому сособливість саме цієї САУ?

Бійці-артилеристи називають установку “Кракеном”: трофейна самохідка раніше була на службі у загарбників. САУ ще радянського зразка, але її вогнева ефективність достатня для якісного виконання бойових завдань: гармата здатна снарядами 152 мм вражати цілі на відстані до 33 кілометрів!

Самохідка була майже новою, коли її захопили на одній із ділянок фронту російсько-української війни. Тому ще послужить українським воїнам достатній період часу!

Командир САУ – Андрій із позивним “Хімік”. Військовослужбовець родом із міста Рубіжного, Луганської області. Бойовий шлях у нього розпочався ще з контрактної військової служби служби в 2018-2021 роках у складі 92 Окремої механізованої бригади.

До повномасштабного вторгнення рашистських загарбників разом із дружиною жив і працював у місті Лисичанську. А як тільки ворог почав активні бойові дії, артилерист у перший же день добровільно прибув у місцевий РТЦК та СП, і вже до початку доби 25 лютого 2022 року був в одному з підрозділів 24 ОМБр.

“Битва триває. Продовжуємо нищити ворога”, – зазначають у Королівській бригаді, котра тримає оборону на напрямку донецького міста Часів Яр. У її складі воює з загарбниками не лише чимало львів’ян, але й представників інших західноукраїнських областей, насамперед, Тернопільщини.

І в цьому нашим воїнам ефективно допомагає вже український “Кракен”, який колись був рашистським “Гіацинтом-С”. Поповнити сталеві лави 24 ОМБр імені короля Данила є можливість, звернувшись у Рекрутинговий центр бригади за тел. 066-837-83-54.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото Відділення комунікацій 24 Окремої механізованої бригади імені короля Данила.