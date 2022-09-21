Про це пише Офіс ефективного регулювання BRDO.

Хто має сплачувати податок в Польщі

Станом на серпень 2022 року понад 1 мільйон 320 тисяч українців отримали PESEL в Польщі. Частина з цих людей продовжує сплачувати податки в Україні.

Мінфін Польщі заяляє, що українці, які продовжують працювати віддалено з Польщі за українськими контрактами, мають платити податку країні, у якій живуть. Оподатковувати будуть всі доходи за роботу на території Польщі, включно з отриманими до перевищення порогу 183 днів перебування в країні.

Раніше було дозволено платити податки в Україні, якщо платники бачили її центром своїх інтересів. Нововведення стосується людей, які працюють в Україні за трудовим договором. Інформації щодо ФОПів ще немає.

Що радять експерти

Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO радять звернутись до податкових консультантів і детально проаналізувати свій конкретний випадок.

Адвокат Павло Ходаковський радить українцям, які отримали тимчасовий захист у країнах із фіскальною системою, добиватися уникнення подвійного оподаткування: