Треба бути готовими, що світло зникне на добу, і на 2, і на тиждень, поки триватимуть відновлювальні роботи

Експерти попереджають про тривалі блекаути та розбалансування енергосистеми. Росіяни цілять у тотальний блекаут, а українцям радять готуватися до відключень, які можуть тривати не години, а дні та тижні.

Фахівці в галузі енергетики роблять тривожні заяви про те, що чекає на українців цієї зими. Світло може зникати не на кілька годин — а на добу, дві, навіть тиждень, поки триватимуть відновлювальні роботи після ворожих ударів.

Мета росіян — тотальний блекаут

Росіяни змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури. За словами експертів, спочатку вони били по Лівому берегу, а тепер активно бомбардують західну Україну. Мета очевидна — розбалансувати систему так, щоб енергія не могла транспортуватися з регіону до регіону.

“Вони намагаються досягти того, щоб було складно транспортувати енергію з регіону до регіону. Намагаються зробити так, щоб замість єдиної енергосистеми було кілька”, — пояснюють фахівці.

Якщо ворогу вдасться поділити єдину енергосистему на кілька ізольованих частин, балансувати її стане практично неможливо. Це призведе до каскадних відключень, коли одна аварія тягне за собою іншу, і масштаби блекаутів зростають у геометричній прогресії.

Через розбалансування системи можуть зупинитися навіть атомні електростанції, які зараз є основою енергопостачання країни. А це вже справді тотальний блекаут.

Стрибки напруги та пожежі

Навіть якщо світло не зникне повністю, проблем не оминути. Експерти попереджають про різкі перепади напруги — від 60 до 150 вольт замість стандартних 220. Це вбиває електроприлади за лічені секунди.

Уявіть: вночі раптовий стрибок напруги, іскра в розетці, загоряння проводки. А ви спите. А рятувальники можуть не встигнути, бо викликів — сотні одночасно. Це не фантастика — це реальний сценарій, про який попереджають енергетики.

Газ теж під загрозою

Проблеми не обмежаться лише електрикою. Експерти повідомляють, що вже зменшуються обсяги видобутку газу, але головна загроза — у його транспортуванні. Без електроенергії не працюють компресорні станції, які перекачують газ по трубах. А це означає проблеми з опаленням у великих містах, де панує централізоване теплопостачання.

До чого готуватися

Наразі потрібно економити електрику та газ, вважають фахівці. Але головне — бути готовими до того, що відключення можуть тривати не години, а дні. Особливо це стосується великих міст з централізованим теплопостачанням. Експерти радять мати повний бак бензину в автомобілі, щоб була можливість виїхати, зв’язатися з родичами в райцентрах, де є автономне опалення, підготувати план евакуації на випадок тривалого блекауту. Варто запастися свічками, ліхтариками, теплим одягом, зарядити всі павербанки та тримати їх напоготові.

Без паніки, але з тривогою

Треба бути готовими, що світло зникне надовго. Що опалення не запрацює тижнями. Що доведеться кудись їхати або мерзнути вдома. Що електроприлади горітимуть від перепадів напруги. Що газу може не бути.

І найстрашніше — що ніхто з влади відкрито про це не говорить. Експерти попереджають, а офіційна позиція — “все під контролем».

Можливо, фахівці перебільшують. Можливо, вони хочуть нагнати паніку. А можливо, вони просто кажуть правду, яку влада не наважується озвучити.

Залишається лише готуватися. До доби без світла. До двох. До тижня. І сподіватися, що експерти помиляються.

Новина від пресслужби