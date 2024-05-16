Травень – місяць наших матусь…

І не тільки тому, що в другу неділю цього останнього весняного місяця ми святкуємо День матері, а й тому, що це місяць добра, тепла, яскравих квітів і зеленої травички. Тобто місяць чогось нового теплого і затишкого, як мамині руки, як мамине серце….

Але наше життя у цей час наповнене і материнськими сльозами…. через жахливі наслідки десятилітньої російсько-української війни. станом на квітень 2024 року, за даними Книги Пам’яті полеглих за Україну , за 10 років війни загинуло 45510 українських військовослужбовців. А за даними ООН внаслідок повномасштабної війни , у період з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року, зафіксовано 9177 загиблих та 15993 поранених цивільних осіб.

До того ж, війна спричинила масштабний відтік населення за кордон. Якщо до війни за кордоном працювало 3 млн українців, то через війну виїхало ще 6 млн осіб. А це зумовило найбільшу за роки незалежності кризу народжуваності. Адже за даними Міністерства юстиції, протягом 2023 року на світ з’явилося понад 187 тисяч дітей, що на 32% менше, ніж у 2021 році, коли народилося 273,7 тисячі немовлят. Наведені цифри особливо дисонують із статистичними даними періоду 2010 – 2013 років, коли кількість новонароджених щорічно складала близько пів мільйона.

А як на цю проблему дивляться щирі українці? Вони зберігають вірність морально-етичним принципам українського народу, де стратегічна роль відводиться традиційній сім’ї, із обов’язковою благодаттю материнства, що завжди була запорукою повноцінного життя та гармонійного розвитку особистості.