Тонкі матраци-топери: бюджетність і мобільність

Якщо старі меблі вже віджили своє й потребують заміни, але поки що на їх оновлення не закладений бюджет, тонкий коригувальний матрац-топер допоможе вирішити проблему. Це виріб середньою висотою всього 4–8 см, який повністю повторює структуру звичайного ортопедичного матраца, але в мініатюрі. Головне його призначення – корекція нерівностей основного спального місця та створення комфортних умов для сну в нестандартних ситуаціях (у мандрівці, на дачі).

Коли потрібно придбати топер

У продажу є моделі з невеликим пружинним каркасом товщиною 10–12 см, їх можна використовувати як самостійне спальне місце в літню спеку чи поклавши на теплу підлогу взимку. Такі модифікації ще називають матрац-футон. Це зручний варіант, коли приїжджають гості, а ліжок недостатньо.

Більшість же моделей топерів виготовляють без пружин, тільки з м’якого наповнювача. Їх кладуть зверху на старі ліжка з проваленою поверхнею, на розкладні дивани для маскування стиків подушок, на розкладачки, тахти, крісла. Тобто основна ціль – коригування поверхні спального місця, збільшення його жорсткості або, навпаки, пом’якшення.

Крім більшого комфорту й ортопедичного впливу, топер захищає меблі від забруднення та зносу, зменшуючи навантаження на них. На https://amebli.com.ua/matroroll/ матраци-топери представлені з різним наповнювачем, структурою, товщиною, відрізняються вартістю. Є можливість придбання на виплат і швидкого відправлення в будь-яке місто України.

Які ключові переваги

Придбання топера дозволяє вирішити одразу декілька проблем, не витрачаючи багато грошей. Тож основні плюси таких матраців – це:

доступна ціна;

висока мобільність;

наявність ортопедичних властивостей;

зручне кріплення проти сповзання;

зносостійкість і довгий строк служби.

Накривши спальне місце тонким матрацом, можна спати з комфортом, не замінюючи повністю старе ліжко чи диван. Це тимчасове вирішення побутових незручностей. Через легку вагу та здатності швидко складатися в рулон такий виріб зручно брати з собою в подорож. А його ортопедичні властивості (рівень жорсткості, ефект пам’яті) позбавлять болів у спині навіть у нестандартних умовах.

Усі топери мають кріплення у вигляді гумок чи липучок для закріплення на основі, що запобігає їх ковзанню та сповзанню під час сну. На відміну від надувних матраців їх не треба весь час надувати, здувати, вони не псуються від кігтів тварин чи гострих предметів. Тож і термін служби у топера набагато більший.

Які бувають різновиди та моделі

Як і звичайні ортопедичні матраци, топери відрізняються за розмірами, максимальним навантаженням, жорсткістю та наповнювачем. Можна вибрати варіант з одним із наступних матеріалів:

кокосова койра;

сизаль (волокна листя агави);

пенополіуретан;

меморикс;

натуральний латекс.

Якщо потрібно збільшити жорсткість м’якого дивана чи ліжка, краще вибрати матрац із кокоса чи сизалю. Пінополіуретанові вироби займають середню позицію, а топер із натурального латексу чи мемориксу буде найм’якшим. Усі перелічені матеріали гіпоалергенні й екологічні, не накопичують запахи та пил, підходять навіть дітям.

Залежно від ступеня просідання основи можна підібрати одношаровий топер товщиною 2–4 см, багатошаровий (4–10 см) чи пружинну модель висотою більше ніж 10 см, якщо поверхня спального місця зовсім деформована. За розміром доступні маленькі односпальні дитячі моделі (60х120), півтораспальні (120х180) і топери розміром 180х200 на повноцінне двоспальне ліжко. Для зручності догляду краще вибрати матрац у чохлі, який можна легко знімати та прати безліч разів.