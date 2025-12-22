Тернополянина затримали на хабарі за ухилення від мобілізації

Правоохоронці затримали тернополянина під час одержання ним неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік розповідав знайомим, що надає послуги та здійснює певний супровід у сфері мобілізаційних процедур. До нього звернувся військовозобов’язаний за консультацією про зняття з обліку в системі «Оберіг».

Тернополянин пообіцяв допомогу – вплинути на посадовців ТЦК . Свої послуги оцінив у 5500 доларів США.

Після того, як «клієнт» спробував відмовитися від послуг, підозрюваний погрожував йому затриманням та доставленням до найближчого ТЦК, оскільки вже мав анкетні дані військовозобов’язаного.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру тернополянину в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури.