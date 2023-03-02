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Тернополянин здобув першу медаль для України Кубку світу з біатлону у США

02.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Спорт

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Паралімпійська збірна України розпочала змагання на кубку світу з лижних перегонів та біатлону зі срібла.

Першу медаль для команди здобув тернополянин, вихованець ДЮСШІ “Інваспорт” Тарас Радь.

Він виборов друге місце у спринті класичним стилем. Про це повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів.

Фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону триватиме з 1 до 8 березня у місті Мідвей у США.

Загалом у змаганнях беруть участь спортсмени з 18 країн світу. Команду України представляє 12 учасників.

2 березня за розкладом відбудеться індивідуальна гонка вільним стилем на 5 км. Бажаємо успішних стартів українським спортсменам.

Джерело: Тернополяни

Теги: біатлон

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