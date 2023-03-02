Тернополянин здобув першу медаль для України Кубку світу з біатлону у США

Першу медаль для команди здобув тернополянин, вихованець ДЮСШІ “Інваспорт” Тарас Радь.
Він виборов друге місце у спринті класичним стилем. Про це повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів.
Фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону триватиме з 1 до 8 березня у місті Мідвей у США.
Загалом у змаганнях беруть участь спортсмени з 18 країн світу. Команду України представляє 12 учасників.
2 березня за розкладом відбудеться індивідуальна гонка вільним стилем на 5 км. Бажаємо успішних стартів українським спортсменам.