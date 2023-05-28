Тернополянин з командою йде тисячу кілометрів, щоб зібрати гроші на ЗСУ

Під час проєкту “Іду за тебе” тисячу кілометрів долають троє людей. Це переселенка з Криму, IT-шниця Юлія Савченко, Вадим та Павло Черниш, повідомляє Суспільне.
Вирушили учасники проєкту 13 травня з Києва, йдуть до Ужгорода. Кожного дня проходять близько 20 кілометрів. Станом на сьогодні, 27 травня, пройшли 294 кілометри.
“Ідея виникла через те, що Павло хотів відпочити на природі, бо зі здоров’ям трохи проблеми, а свіже повітря йому піде на користь. Я додала до походу користь для України, бо теперішній час це є важливо дуже. Обрали напрямок Київ – Ужгород, через те, що 1 000 кілометрів досить символічна та гарна цифра. Люди ходили в походи на невеликі відстані, а так щоб підкорити 1 000 кілометрів, то мало таких історій”, – каже учасниця проєкту Юлія Савченко.
Учасники проєкту збирають кошти на пікапи та амуніцію для ССО. Вартість однієї автівки складає 400-500 тисяч. Вже зібрали 9 тисяч гривень. Юлія Савченко знімає мандрівку та публікує в соцмережі.
“Ми ведемо блог, нас помітив один волонтер. Він запропонував безкоштовно віддати один пікап на ЗСУ. Лише ми оплатили перереєстрацію, зараз очікуємо, коли машина буде в Україні. Ми не медійні персони, нам треба допомога в поширенні інформації. Так ми зможемо зібрати більше коштів і дійти до цілі у 2 мільйони”, – говорить Юлія.
Ночують мандрівники в громадах, або в наметах.
“Найскладніше зараз в нашій команді – це дійти до згоди. Ми з Павлом дуже різні, нам іноді складно розумітися один з одним, але нас об’єднує лише цей похід та бажання допомогти тим, хто боронить нашу країну. Також складним для мене є сам шлях. Я маю зайву вагу і через це мені складно проходити навіть 15 км. Я стерла ноги майже до м’яса. Заходжу в ради сільські та міські, розповідаю про похід. Заходжу в школи, які є по дорозі. Роблю на великій перерві школярам інструктаж, як складати намет в поході, що є важливим в поході”, – розповіла Юлія.
Учасники проєкту планують пройти 1 000 кілометрів за два місяці.