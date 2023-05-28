Тернополянин з командою йде тисячу кілометрів, щоб зібрати гроші на ЗСУ

Тернополянин Павло Черниш йде тисячу кілометрів, щоб зібрати два мільйони гривень для ЗСУ. 24-річний історик команду зібрав в соцмережі.

Під час проєкту “Іду за тебе” тисячу кілометрів долають троє людей. Це переселенка з Криму, IT-шниця Юлія Савченко, Вадим та Павло Черниш, повідомляє Суспільне.

Вирушили учасники проєкту 13 травня з Києва, йдуть до Ужгорода. Кожного дня проходять близько 20 кілометрів. Станом на сьогодні, 27 травня, пройшли 294 кілометри.

“Ідея виникла через те, що Павло хотів відпочити на природі, бо зі здоров’ям трохи проблеми, а свіже повітря йому піде на користь. Я додала до походу користь для України, бо теперішній час це є важливо дуже. Обрали напрямок Київ – Ужгород, через те, що 1 000 кілометрів досить символічна та гарна цифра. Люди ходили в походи на невеликі відстані, а так щоб підкорити 1 000 кілометрів, то мало таких історій”, – каже учасниця проєкту Юлія Савченко.