Тернополянин Богдан Волошин став чемпіоном Волинської області з MMA

У суботу, 20 січня, в Луцьку відбувся чемпіонат Волинської області зі змішаних єдиноборств MMA. Тернопільський боєць – представник «Української Академії єдиноборств» – Богдан Волошин змагався з двома супротивниками.

У першому раунді переміг 18-річного опонента з Луцька Єгора Макарова. В наступному поєдинку Богдану теж усміхнулася фортуна. За одноголосним рішенням суддів очевидна перевага у трьох раундах в октагоні була на боці бійця з Тернополя. Він достойно здолав сильного львівського суперника Богдана Шкікавого.

Отож, Богдан Волошин став чемпіоном Волинської області з MMA.

Щиро вітаємо юнака з великим досягненням, бажаємо нових звершень і здобутків!