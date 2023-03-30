Тернополяни збирають підписи за збереження парку ім. Т. Шевченка

Тернопільський парк Шевченка зменшується з кожним роком. Місцеві мешканці вважають, що через декілька років їм просто ніде буде відпочивати.

Про це у своїй електронній петиції пише і Будзінський Андрій Миколайович, який вимагає встановлення площі парку Шевченка у розмірі 22 гектари у відповідності до даних станом на 2010р.

“Останніми роками площі зелених насаджень всередині міста Тернопіль суттєво зменшуються ущільненою забудовою та торговими площами. Кількість зелених зон для користування мешканців у окремих мікрорайонах зменшують, замінюючи їх новими лісопарковими масивами на окраїнах міста для збереження балансу статистичних даних, щодо кількості зелених насаджень на одного жителя. Натомість зелені зони в пішій доступності зменшуються починаючи з 2010р. Парк Шевченка – це місце відпочинку саме в пішій доступності для мешканців та відвідувачів мікрорайону Новий Світ і Центральний, а також місце відпочинку людей з усієї громади у вихідні та святкові дні”, – пише автор.

Як зазначає автор електронної ініціативи, площа парку Шевченка, до змін внесених міською радою Тернополя різних років скликання, становила 22 гектари, але починаючи з 2012р. площа парку згідно з публічною кадастровою картою почала зменшуватись методом виведення земельних ділянок із зон рекреаційного призначення, що вплинуло на загальну площу парку скоротивши її з 22 гектарів до 16,34 гектара.

«Такі дії в майбутньому можуть дозволити забудувати ті земельні ділянки, які були виведені за межі парку, а громадяни будуть позбавлені додаткових площ озеленення, що в свою чергу негативно впливатиме на екологічну ситуацію та загальний стан здоров‘я мешканців прилеглих мікрорайонів та усіх інших містян. На даний момент земельні ділянки перебувають в комунальній власності, а також не закадастрована на даний момент ділянка між набережною Тернопільського ставу, вул.Білецька та пивзаводом «Опілля» де зараз розміщена тимчасова стоянка транспорту, яка теж є фактично в комунальній власності», – йдеться в тексті е-петиції.

Відтак, її автор пропонує віднести усі вищезгадані ділянки до земель рекреаційного призначення, та внести в офіційно затверджені межі парку Шевченка. Такі зміни мали б внести в кадастровий реєстр та резервувати дані ділянки для озеленення та створення повноцінного рекреаційного простору в майбутньому.

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