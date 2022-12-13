Тернополяни можуть скаржитися по номерам телефонів на обленерго за недотримання графіків відключення світла

Кабінет міністрів України доручив проведення позапланових перевірок за дотриманням графіків відключення електроенергії Державній інспекції енергетичного нагляду України. Це робиться з метою унеможливлення хаотичного позапланового відключення світла для українців.

Відтепер, якщо Ви бачите, що «Тернопільобленерго» не дотримується графіку відключення світла, можна скаржитися безпосередньо на гарячу лінію Міністерства енергетики України, пише “20 хвилин”.

Обленерго будуть карати за недотримання графіків

Відповідно до наказу міністерства, здійснювати контроль за діяльністю ВАТ «Тернопільобленерго» та дотриманням графіків відключень світла в регіоні будуть державні інспектори Управління Держенергонагляду у Тернопільській області.

«Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків» – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Інспектори будуть чергувати на диспетчерських пунктах

Також, відповідно до наказу міністерства, уповноважені інспектори Держенергонагляду чергуватимуть на диспетчерських пунктах оператора системи передачі (ОСП) та оператора систем розподілу (ОСР) в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електричної енергії.

Куди скаржитися

Якщо електроенергію у вашій оселі виключили не за графіком, включили із запізненням, звертайтесь до Управління Держенергонагляду у Тернопільській області за номером:(044) 204-79-27.

Телефони гарячої лінії для звернення громадян:

Державної інспекції енергетичного нагляду України (044) 204-79-22, (044) 204-79-21.

Міністерство енергетики України 0 800 50 70 52.

Нагадаємо

Нещодавно міністр енергетики України заявив, що за недотримання графіків відключення світла несуть персональну відповідальність керівники обленерго. Тепер вони нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків.

Міністр чітко заявив, що усі українці мають бути в рівних умовах.

«Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава, Львів, Тернопіль. При відключенні електроенергії обленерго має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність”, – підкреслив Галущенко.