Тернополянка зареєструвала петицію про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП

“В Україні вже майже рік йде війна, УПЦ московського патріархату провадить відверту антиукраїнську пропагандивну діяльність і всіляко підтримує ворога”, – звертається до українців Анна Войтович.
Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври, що на Тернопільщині досі перебуває під цілковитою владою російської православної церкви, незважаючи на численні порушення пам’яткоохоронного законодавства, чого варте лише будівництво гігантського собору-новобуду та п’ятиповерхового готелю, пише 0352.ua.
“Вимагаємо розірвати договір оренди Почаївської Лаври з УПЦ московського патріархату!”,
– з таким посиланням волонтерка шукає однодумців.
Якщо петиція набере необхідних 25000 підписів, її буде розглянуто Кабінетом Міністрів України.
Підтримати Анну можна підписавши петицію.
Як зазначає Анна: дуже соромно і дуже дивно, що на Тернопільщині досі процвітає московський патріархат і в час війни відбувається хресна хода адептів русского міра! Потрібно покласти цьому край!