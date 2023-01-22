Тернополянка зареєструвала петицію про розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ МП

Тернополянка, волонтерка та активістка Анна Войтович 17 січня зареєструвала петицію на сайті Кабінету Міністрів України щодо розірвання договору оренди Почаївської лаври з УПЦ московського патріархату.

“В Україні вже майже рік йде війна, УПЦ московського патріархату провадить відверту антиукраїнську пропагандивну діяльність і всіляко підтримує ворога”, – звертається до українців Анна Войтович.

Комплекс споруд Почаївської Свято-Успенської Лаври, що на Тернопільщині досі перебуває під цілковитою владою російської православної церкви, незважаючи на численні порушення пам’яткоохоронного законодавства, чого варте лише будівництво гігантського собору-новобуду та п’ятиповерхового готелю, пише 0352.ua.

“Вимагаємо розірвати договір оренди Почаївської Лаври з УПЦ московського патріархату!”,

– з таким посиланням волонтерка шукає однодумців.

Якщо петиція набере необхідних 25000 підписів, її буде розглянуто Кабінетом Міністрів України.

Підтримати Анну можна підписавши петицію.

Як зазначає Анна: дуже соромно і дуже дивно, що на Тернопільщині досі процвітає московський патріархат і в час війни відбувається хресна хода адептів русского міра! Потрібно покласти цьому край!