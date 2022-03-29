13–23 березня у хорватському м. Пореч відбувся чемпіонат Європи серед боксерів та боксерок до 22 років. Участь у турнірі взяли 216 чоловіків та 103 жінки.

За підсумками змагань українська команда завоювала 10 нагород – 2 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. Приємно зазначити, що бронзовою призеркою першості континенту у ваговій категорії 81 кг стала тернополянка Олеся Крисюк. Спортсменка виборола право виступати на цьому престижному форумі, ставши в січні цього року чемпіонкою України.

Нагадаємо, що представниця Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, обласного ФСТ «Динамо» тренується під керівництвом тренера Руслана Фірмана. Олеся Крисюк – дев’ятиразова чемпіонка України з боксу. Цим видом спорту займається вже майже десять років. За цей час виборола 9 золотих медалей на чемпіонатах України та дві бронзових – на чемпіонатах Європи.