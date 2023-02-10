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Тернополянка повірила у легкі гроші і віддала шахраям понад 25 тисяч гривень

10.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Понад 25 тисяч гривень виманили шахраї у жительки Тернополя, яка шукала додатковий підробіток в інтернеті. Поліцейські встановлюють обставини шахрайства.

Як з’ясувалося, потерпіла на одному із сайтів знайшла інформацію про додатковий дохід. Хотіла зареєструватися. Їй почали надходити повідомлення нібито із відділу кадрів компанії, що для цього потрібно сплатити комісію. Жінка декілька разів перерахувала на банківські рахунки, які їй скидали, гроші. Загальна сума – понад 25 тисяч гривень. Коли представники компанії перестали виходити на зв’язок, тернополянка зрозуміла, що її ошукали і звернулася за допомогою до правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути пильними і ретельно перевіряти інформацію перед тим, як перераховувати кошти чи надавати незнайомцям персональну інформацію. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах та завжди перевіряйте інформацію.

Джерело: За Збручем

Теги: шахраї, кримінал

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