Тернополянка Ангеліна Крамар перемогла на двох міжнародних конкурсах

Студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Ангеліна Крамар здобула дві перші премії на міжнародних конкурсах мистецтв, які відбувалися у Києві дистанційно.

Третьокурсниця відділу «Теорія музики» подала власні роботи на ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Королівство успіху», який проводили за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства освіти і науки України, а також на Міжнародний конкурс мистецтв «ART ЕЛІТА», зорганізований Центром культурних та освітніх програм. Журі обох конкурсів визнали доробки Ангеліни Крамар кращими у номінації «Музично-теоретичні дисципліни».

Подяки від організаторів конкурсів отримала і викладачка студентки Любов Рогачевська «за професійну підготовку учасниці до конкурсу, плідну творчу співпрацю», «за сумлінну працю та високий професіоналізм, за відкриття талантів у своїх вихованців».