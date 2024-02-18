18.02.2024 10:36

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Тернополянка Ангеліна Крамар перемогла на двох міжнародних конкурсах

18.02.2024

Зоряна Деркач

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Тернопіль, Освіта, Новини

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Студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Ангеліна Крамар здобула дві перші премії на міжнародних конкурсах мистецтв, які відбувалися у Києві дистанційно.

Третьокурсниця відділу «Теорія музики» подала власні роботи на ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Королівство успіху», який проводили за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства освіти і науки України, а також на Міжнародний конкурс мистецтв «ART ЕЛІТА», зорганізований Центром культурних та освітніх програм. Журі обох конкурсів визнали доробки Ангеліни Крамар кращими у номінації «Музично-теоретичні дисципліни».

Подяки від організаторів конкурсів отримала і викладачка студентки Любов Рогачевська «за професійну підготовку учасниці до конкурсу, плідну творчу співпрацю», «за сумлінну працю та високий професіоналізм, за відкриття талантів у своїх вихованців».

 

Теги: конкурси, Ангеліна Крамар, студентка

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