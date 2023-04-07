Тернопільський священник – у першому випуску військових капеланів

Перший випуск військових капеланів, які завершили курси підвищення кваліфікації днями завершився у Києві. Одним із таких випускників є капелан 105 окремої бригади територіальної оборони ЗС України Євген Флиста.

Про це повідомляє 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ.

Шеститижнева підготовка 30 військових капеланів від п’яти релігійних організацій пройшла на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В храмі Святої Софії відбулись заходи з врученням сертифікатів за участі військового керівництва, священнослужителів, представників державної влади.

З тернопільським священником поспілкувався капітан Юрій Кульпа, служба зв’язків з громадськістю бригади.

— Для чого потрібні подібні вишколи військовим священникам і що нового для себе дізнався отець Євген на курсах підвищення кваліфікації?

— Навчання було і є потрібне усім, бо реалії війни завжди змінюються, а також змінюються і стандарти. Тим паче, що зараз ми переймаємо досвід військової організації NАТО.

Під час навчань ми проходили військовий вишкіл, тактичну медицину, поглиблену практичну психологію. Також як капелани, зобов’язані бути знайомі з традицією інших конфесій і релігій, які є в Україні, щоби вміло надати духовну опіку тим особам. Капелани, відповідно до своєї посади, мають бути обізнані у всіх військових напрямках, щоби, перебуваючи в складних чи небезпечних умовах, бути скоординовані та при необхідності, взяти на себе відповідальність за особовий склад.

— Відомо, що капелани, котрі проходять службу в Збройних Силах віднедавна отримують офіцерські військові звання, Вас можна вважати повноцінним військовослужбовцем ?

— Відповідно до закону України №4626 «Про Службу військового капеланства», священнослужителі різних релігійних організацій, окрім УПЦ МП, які офіційно зареєстровані в Україні мають право стати в однострій зі всіма військовослужбовцями ЗС України, щоб сповна бути присутніми у житті військовослужбовця і його підрозділу під керівництвом командира відповідної військової частини.

Сьогодні я молодший лейтенант капеланської служби військової частини А 7033 та перебуваю в штатній чисельності частини. Загалом посада військового капелана передбачає офіцерське звання, а тепер, відповідно до даного закону, священнослужитель, при наявності відповідної вищої освіти, яка має бути в Державі визнана, отримавши мандат на капеланське служіння від своєї Церкви і від Департаменту з етнополітики та свободи совісті, від військової частини відношення (відповідний запит), через ТЦК подає усі свої документи на присвоєння первинного військового звання і надалі заходить на офіцерську посаду.

Загалом капелан є тим, хто ПОРУЧ. Тому, у сьогоднішніх реаліях, ми повинні вміти долати усі труднощі та бути підтримкою кожному військовослужбовцю, усього підрозділу і командира.

Нагадаємо, раніше «20 хвилин» повідомляла, що сім тернопільських капеланів духовно служать на передовій.

Дивіться також відео наших колег з ТВ-4, де Євген Флиста розповідає про особливості роботи священників із військовими.