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Тернопільський став очистили біологічним способом

25.05.2023

Роман Васильович

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Новини, Екологія

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Ця паста сприяє очищенню ставу, пригнічує розвиток синьо-зелених водоростей і збагачує воду киснем.

У став виливають пасту хлорели
У воду виливають пасту хлорели. Фото: Тернопільська МР

“На сьогодні цей метод є одним з найсучасніших та найдієвіших способів біологічної очистки води”, – йдеться у повідомленні.

Вносили суспензію хлорели в Тернопільський став уздовж берегової лінії від вулиці Чумацької до пляжу Циганка та навколо острівця Чайка.

Уперше процедуру біологічної очистки ставу суспензією хлорели в Тернопільському ставі спеціалісти-екологи провели у 2021 році.

“Цей захід довів свою ефективність, оскільки зменшилося “цвітіння” водойми та поліпшилися якісні показники води для забезпечення нормального розвитку й життєдіяльності живих організмів”.

Джерело: Суспільне

Теги: Тернопільський став

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