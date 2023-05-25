Тернопільський став очистили біологічним способом

“На сьогодні цей метод є одним з найсучасніших та найдієвіших способів біологічної очистки води”, – йдеться у повідомленні.

Вносили суспензію хлорели в Тернопільський став уздовж берегової лінії від вулиці Чумацької до пляжу Циганка та навколо острівця Чайка.

Уперше процедуру біологічної очистки ставу суспензією хлорели в Тернопільському ставі спеціалісти-екологи провели у 2021 році.