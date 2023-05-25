Тернопільський став очистили біологічним способом

Ця паста сприяє очищенню ставу, пригнічує розвиток синьо-зелених водоростей і збагачує воду киснем.
“На сьогодні цей метод є одним з найсучасніших та найдієвіших способів біологічної очистки води”, – йдеться у повідомленні.
Вносили суспензію хлорели в Тернопільський став уздовж берегової лінії від вулиці Чумацької до пляжу Циганка та навколо острівця Чайка.
Уперше процедуру біологічної очистки ставу суспензією хлорели в Тернопільському ставі спеціалісти-екологи провели у 2021 році.
“Цей захід довів свою ефективність, оскільки зменшилося “цвітіння” водойми та поліпшилися якісні показники води для забезпечення нормального розвитку й життєдіяльності живих організмів”.