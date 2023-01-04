Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької матиме нове приміщення.

Рішення «Про передачу Тернопільському мистецькому фаховому коледжу імені Соломії Крушельницької нерухомого майна за адресою бульвар Т.Шевченка, будинок 17 ухвалили на сесії Тернопільської обласної ради 21 грудня 2022 року, пише ТВ4.

«Напередодні Різдва і 65-річного ювілею нашого мистецького навчального закладу це рішення є справді історичним. Коледж отримав неоціненний подарунок, про який мріяв не один десяток років… Коледж тепер матиме ще й великий концертний зал, який є у цьому приміщенні. Переконаний, що цей зал стане ще однією гідною локацією мистецького життя краю».