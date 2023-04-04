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Тернопільський мер впродовж війни виписував собі максимальні премії? НАЗК склало протокол

04.04.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала.

Мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250 % від посадового окладу, пише НАЗК.

Це містить ознаки порушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень (ч. 1 ст. 172–7 КУпАП). За вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів — штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172–7 КУпАП).

Теги: Сергій Надал, НАЗК

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