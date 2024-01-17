Тернопільському працелюбу Івану Бандурці – 70!

Від щирого серця вітаємо із ювілеєм знаного літератора, публіциста, краєзнавця, громадського діяча, позаштатного кореспондента газети «Свобода», члена національних спілок письменників та журналістів України Івана Петровича БАНДУРКУ.

Уродженець села Яблунів, що на Гусятинщині, Іван Бандурка – автор десятків книг, сотень статей, рецензій із літературознавства та краєзнавства, а його новелами, які завжди актуальні, захоплювалися і продовжують зачитуватися. І нині, незважаючи на поважний вік, п. Іван, опанувавши комп’ютер, продовжує активно творити, чи не щодня друкуючи свої дописи та пишучи книги.

Івана Петровича знають, поважають, люблять і цінують. А все через його щирість, чесність, простоту та працелюбність. Все, чого торкалася його рука, ніби оживає і виблискує барвами мудрості й знань.

Яскравий талант, блискуче володіння пером і вміння поглянути на звичні речі з несподіваного боку допомогли йому досягти професійного і суспільного визнання.

Незважаючи на численні досягнення, Іван Бандурка й надалі залишається чуйною та скромною людиною і за це йому велика шана. Він чесно і сповна служить українській справі, любить Україну не на словах, а кожним своїм вчинком.

Тож зичимо вам, пане Іване, міцного здоров’я, творчого натхнення та Господнього благословення на довгі й щасливі роки! З роси вам і води!

Редакція газети «Свобода», друзі