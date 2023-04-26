Тернопільські спортсмени – у складі збірної України з біатлону

Нещодавно президент Федерації біатлону України Іван Крулько оприлюднив склад чоловічої та жіночої команд на наступний сезон. Приємно, що у списку є чимало тернопільських спортсменів.

Зокрема: Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Дар’я Блашко, Любов Кип’яченкова, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Юлія Городна, Олена Городна, Ксенія Приходько, Оксана Коваленко. Дві досвідчені спортсменки працюватимуть окремо: Юлія Джима – разом з чоловіками під керівництвом Юрая Санітри, але за програмою Уроша Вєлєпєца, а Олена Білосюк – на самопідготовці з чоловічою командою Б під керівництвом особистого тренера Олександра Кравченка.

При цьому жіночі команди А і Б працюватимуть разом, і лише перед початком сезону спортсменок буде розподілено на учасниць Кубку світу та Кубку IBU.

У чоловіків розподіл більш стандартний. Юрай Санітра та його помічники Олексій Кравченко й Роман Лейбюк, працюватимуть з вісьмома спортсменами: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Денис Насико, Тарас Лесюк, Віталій Мандзин. Команда Б під керівництвом Олександра Кравченка та Романа Прими працюватиме у складі: Руслан Ткаленко, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик та Владислав Чихар.

До складу юніорських команд увійшли: юніорки – Тетяна Тарасюк, Інна Антоненко, Ірина Тарасюк, Анастасія Мільшина, Марія Голоборода; юніори – Богдан Борковський, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Станіслав Жирнов, Данило Большой, Ярослав Третьяк, Микола Грущак.

Зазначимо, що з хлопцями працюватимуть Назар Бурик і Микола Ворчак, з дівчатами – Дмитро Івасенко й Олександр Артюх.

Ще однією новиною стало оголошення нового тренерського складу жіночої збірної України. Так, новим старшим тренером команди стане Микола Зоц, допомагати якому будуть Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц. Також Олександр Кравченко, який керував збірною минулого сезону, тепер опікуватиметься чоловічою командою Б.