Тернопільські рибалки ловитимуть рибу за оновленими правилами

Відтепер рибалити тернопільські рибалки будуть по-новому. Втратили чинність правила, що діяли упродовж останніх 20 років, які були морально застарілими та не відповідали законодавству.
Так, 9 грудня 2022 року набрав чинності наказ Мінагрополітики від 19.09.2022 № 700 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства».
«Нові Правила розроблено для покращення умов любительського, спортивного рибальства і підводного полювання, а також результативності заходів з охорони і збереження біорізноманіття іхтіофауни українських водойм. Нові Правила також враховують найкращі напрацювання країн ЄС, рекомендації профільних наукових установ України, пропозиції громадськості та інших стейкхолдерів», – пишуть на сторінці Державного агентства меліорації та рибного господарства України.
На які зміни варто звернути особливу увагу під час риболовлі?
- збільшено добову норму вилову риби (3 кг) на одну особину, розмір якої перевищує мінімально дозволені для вилову розміри;
- знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (карликовий (американський) сом, ротань-головешка, сонячний окунь, рапана тощо);
- дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України, переліків регіонально рідкісних видів, що охороняються, та інших міжнародних природоохоронних списків;
- розповсюджено дію нових Правил на об’єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ;
- збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків;
- збільшено з 1 до 2 дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони;
- зменшено кількість заборонених для рибальства місць (зокрема, дозволено рибальство у затоці «Галерна» Канівського водосховища та у гирлах річок, що впадають у Дністровське водосховище);
- зменшено заборонені для рибальства ділянки (зокрема, у нижніх б’єфах ГЕС дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км);
- дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принади (живця), окрім видів, вилов яких заборонено.
До слова, найголовнішою метою при розробці документу було збереження, примноження та раціональне використання водних біоресурсів. Відтак, у нових Правилах рибальства:
- збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів;
- визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами (зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка);
- заборонено вилов із моторних суден з включеною силовою установкою з використанням більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку;
- встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової у межах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня;
- встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня.
Крім того, у нових Правилах рибальства врегулювали спортивне рибальство та підводне полювання, а саме:
- офіційні спортивні заходи із рибальства та/або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями;
- при проведенні офіційних спортивних заходів, за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка, добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюються, якщо це передбачено правилами спортивних змагань;
- дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ;
- спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування;
- додано необхідність маркування ділянки проведення підводного полювання за допомогою сигнального буя чи плотика з розпізнавальним знаком на них;
- виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця.
Серед основних відмінностей нових Правил рибальства також можна відмітити наступні:
- змінено механізм визначення прилову молоді (прилов молоді дозволяється до 10 % маси в межах добової норми улову);
- зобов’язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів;
- встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) в межах судового ходу;
- встановлено заборону на вилов у межах охоронних зон електричних мереж (зокрема, уздовж повітряних ЛЕП від 2 до 40 м у залежності від їх напруги).
Детальніше з новими Правилами любительського і спортивного рибальства можна ознайомитися ТУТ.