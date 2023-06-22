22.06.2023 20:34

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Тернопільські рятувальники та комунальники допомагають ліквідовувати наслідки повені на Херсонщині

22.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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З Тернопільщини на Херсонщину відправилися рятувальники, комунальники, медики та волонтери. Вони допомагатимуть ліквідовувати наслідки повені через зруйновану росіянами Каховську ГЕС.

Також жителі нашої області зібрали благодійну допомогу та відправили херсонцям.

«Ми відгукуємося на запит постраждалих регіонів та відправляємо інвентар для прибирання, шість автомобілів для вивезення сміття та цистерни для зберігання й доставки питної води. Першими у нашій області до акції підтримки Херсонщини приєднались Бережанська, Бучацька, Вишнівецька та Збаразька громади. Хочемо долучитися і допомагати громадянам нашої країни, які постраждали, зазнали такої великої біди. Зібрали для них найбільш необхідне, – це продукти, засоби гігієни, одяг. Усе це ми з рятувальниками і медиками доставимо на Херсонщину», – каже волонтерка Анастасія Бойчук.

Також на Тернопільщині формуються окремі бригади енергетиків і газовиків, які будуть відновлювати зруйновану інфраструктуру Херсонщини.

Теги: Каховська ГЕС

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