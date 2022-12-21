Тернопільські рятувальники сфотографувалися для календаря (фото)

Оригінальний календар «Тернопільщина туристична» на 2023 рік створили у Тернополі.

Це спільний проект Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації і Головного управління ДСНС у Тернопільській області. Для кожного місяця є фотографії, на якій спецтехніка та співробітники ДСНС показані на фоні унікальних туристичних локацій нашого краю, пише За Збручем.

Тернопільщина стала другою домівкою для десятків тисяч громадян України, чиє звичне життя зруйнували російські окупанти, – розповіли у Службі порятунку. – Сьогодні тут діють десятки реінтегрованих підприємств, евакуйованих з територій захоплених ворогом та проходять лікування й реабілітацію чимало військовослужбовців. Аби ознайомити мешканців та гостей краю з історичними, культурними та природними особливостями Тернопільської області Головне управління ДСНС спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією випустило іміджевий календар на 2023 рік. На сторінках видання рятувальники поєднали традиційну для Служби порятунку тематику з туристичними родзинками Тернопілля. Календар об’єднаний гаслом «Подорожуй безпечно!».

Кожна сторінка календаря містить назву туристичного об’єкту та розповідає чому його варто відвідати. Також є QR-код за допомогою якого можна більше дізнатися про кожну локацію. До календаря увійшли зображення: Тернопільський, Збаразький, Вишнівецький, Скалатський, Теребовлянський та Кременецький замки, костел Святого Станіслава в м. Чортків, Тернопільська Надставна церква та Марійський Духовний центр в Зарваниці, Дністровський каньйон, Джуринський водоспад та унікальні печери Тернопільської області.