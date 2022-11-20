Тернопільські рятувальники повернулися з навчань у Польщі

До Тернополя з Республіки Польща повернулася група наших рятувальників, які разом із колегами з Києва, Одеської, Івано-Франківської та Хмельницької областей проходили навчання в м. Новий Сонч (Новосандецький повіт Малопольського воєводства).

Всі вони були учасниками чергового тренінгу в рамках проєкту “Підвищення ефективності роботи служб швидкого реагування України – IV етап”, зазначили у ДСНС.

Протягом восьми днів співробітники підрозділів ДСНС України здобували нові знання у сфері рятувальних операцій під час будівельних катастроф.

Під керівництвом польських інструкторів українські рятувальники брали участь у теоретичних і практичних заняттях в групах на полігоні. Вони опановували тактику проведення пошуково-рятувальних робіт при аваріях на будівництві.

Обмінялися з польськими колегами знаннями та навиками з питання доступу до постраждалого та його евакуації з-під завалів, особливості проведення медичних заходів в завалах.

Вивчали особливості проведення стабілізації пошкоджених конструкцій, підіймання та переміщення будівельних конструкцій, розташування похованих предметів, доступ через завали, питання організації роботи персоналу тощо.

Усі українські рятувальники склали іспити тренінгу та отримали відповідні сертифікати.

Такі навчання сьогодні дуже потрібні, адже дають українським рятувальникам безцінні знання, які вони застосовуватимуть у жорстоких українських реаліях.

Наші герої щоденно без зброї ліквідовують наслідки завалів будівель, що спричинені ракетними ударами російського ворога.