Тернопільські поліцейські зазнали дві поразки і в Кубку зіграють з «Прометеєм»

Минулого тижня у 6-му турі волейбольного сезону чоловічої Суперліги України-Будінвест 2022–2023 тернопільський ВК «Поліція охорони ЗУНУ-Динамо» зіграв два поєдинки.

У першому матчі тернопільські волейболісти були явними аутсайдерами, що зрештою підтвердив поєдинок. Перемогу у двох перших партіях легко здобули волейболісти із Дніпра і лише у третій партії тернопільські поліцейські чинили справжній опір. До речі, «Поліція охорони» перед цим туром зміцнилася досвідченим догравальним Андрієм Горбенком, який розпочинав сезон у «Юридичній академії».

9 грудня. «Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо» – ВК «Прометей» – 0:3 (15:25, 17:25, 22:25).

У недільному матчі вболівальники тернопільських волейболістів сподівалися, що їхні улюбленці зможуть перемогти харків’ян як і в поєдинку першого кола, зрештою, й початок зустрічі вселяв оптимізм – 5:1, на користь тернопільського клубу. Проте поступово «Юридична академія» не лише вирівняла рахунок, а й, вдало зігравши наприкінці сету, здобула у ньому перемогу. У другій партій харків’яни ще впевненіше здолали тернопільських поліцейських – 25:16.

У першій половині третього сету гравці «Поліції охорони» забезпечили собі комфортну перевагу та довели партію до переможного завершення. Справжня боротьба команд за перемогу точилася й у четвертій партії. Її впевненіше розпочали харків’яни, але наприкінці сета тернополяни зрівняли рахунок – 24:24. І все ж, продемонструвавши більше наполегливості, «Юридична академія» зуміла завершити поєдинок перемогою.

11 грудня. ВСК «Юридична академiя» – «Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо» – 3:1 (25:22, 25:16, 18:25, 26:24).

«Полiцiя охорони ЗУНУ-Динамо»: Юрiй Паласюк (16), Iван Бiлюк (3), Артур Гандзiй (9), Василь Ухман (10), Артемiй Корнєєв (4), Максим Турик (3), Володимир Макатуха (L) – стартовий склад; Назар Мамчур (0), Андрій Горбенко (6), Артем Омельченко (4).

20–22 грудня у Чернівцях відбудеться Кубок Ліги з волейболу серед чоловічих команд Професіональної волейбольної ліги України, де команди змагатимуться не лише за трофей, а й участь у Єврокубках в сезоні 2023-2024.

За результатами другого кола чоловічої Суперліги-Будінвест команди, що посіли 1-8 місця, формують пари плей-оф: перша зіграє з восьмою, друга – з сьомою, третя – з шостою, четверта – з п’ятою.

Отже, в 1\4 фіналу «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» зіграє із ВК «Прометей» (Дніпро). Поєдинок відбудеться 20 грудня об 11 год.