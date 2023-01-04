04.01.2023 18:04

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Тернопільські поліцейські та рятувальники поспілкувалися з громадянами про вибухонебезпечні предмети (фото)

04.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Сьогодні Тернопільські інспектори патрульної поліції спільно з рятувальниками й працівниками ювенальної превенції поспілкувалися з громадянами про вибухонебезпечні предмети та заборону використання піротехнічних пристроїв в межах міста Тернополя.

Продемонстрували, як вони виглядають, де можуть встановлюватися, та як слід діяти в разі їх виявлення, пише патрульна Поліція.

Також поліцейські нагадали містянам про дотримання правил дорожнього руху та використання світлоповертальних елементів на одязі вночі й в умовах недостатньої видимості.

Закликаємо громадян бути правосвідомими, дотримуватись ПДР України та подбати про особисту безпеку.

Автор: Роман Васильович

Мітки: поліція, вибухонебезпечні предмети

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