Тернопільські поліцейські та рятувальники поспілкувалися з громадянами про вибухонебезпечні предмети (фото)

Сьогодні Тернопільські інспектори патрульної поліції спільно з рятувальниками й працівниками ювенальної превенції поспілкувалися з громадянами про вибухонебезпечні предмети та заборону використання піротехнічних пристроїв в межах міста Тернополя.

Продемонстрували, як вони виглядають, де можуть встановлюватися, та як слід діяти в разі їх виявлення, пише патрульна Поліція.

Також поліцейські нагадали містянам про дотримання правил дорожнього руху та використання світлоповертальних елементів на одязі вночі й в умовах недостатньої видимості.

Закликаємо громадян бути правосвідомими, дотримуватись ПДР України та подбати про особисту безпеку.