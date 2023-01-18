Тернопільські поліцейські посилено патрулюватимуть місто на Водохреща

Працівники поліції Тернопільської області в посиленому режимі забезпечуватимуть публічний порядок на Водохреща – народне свято, яке припадає на 19 січня. Цю інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На Водохреща, 19 січня, поліцейські в першу чергу нестимуть службу поблизу храмів, де відбуватимуться святкові богослужіння, а також у місцях, де проводитимуться купання.

Загалом до охорони громадського порядку буде залучено 300 правоохоронців. Про це сповістили на Фейсбук-сторінці Поліція Тернопільської області.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. У випадку, якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтесь до правоохоронців або телефонуйте на оперативну лінію 102, – вказано у повідомленні.

Також поліція нагадує, аби тернополяни й жителі області, купаючись, обов’язково дотримувались правил безпеки на воді, не переохолоджувались та не зловживали алкоголем. Занурюватись можна тільки у спеціально відведених для цього місцях.