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Тернопільські поліцейські посилено патрулюватимуть місто на Водохреща

18.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Працівники поліції Тернопільської області в посиленому режимі забезпечуватимуть публічний порядок на Водохреща – народне свято, яке припадає на 19 січня. Цю інформацію оприлюднив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На Водохреща, 19 січня, поліцейські в першу чергу нестимуть службу поблизу храмів, де  відбуватимуться святкові богослужіння, а також у місцях, де проводитимуться купання.

Загалом до охорони громадського порядку буде залучено 300 правоохоронців. Про це сповістили на Фейсбук-сторінці Поліція Тернопільської області.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та бути толерантними. У випадку, якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтесь до правоохоронців або телефонуйте на оперативну лінію 102, – вказано у повідомленні.

Також поліція нагадує, аби тернополяни й жителі області, купаючись, обов’язково дотримувались правил безпеки на воді, не переохолоджувались та не зловживали алкоголем. Занурюватись можна тільки у спеціально відведених для цього місцях.

Не забувайте про комендантську годину, яка триває із 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану, – повідомили на сайті ГУНП в Тернопільській області.

Джерело: 20 хвилин

Теги: поліція, Водохреща

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