Тернопільські піротехніки розміновують Харківщину і Херсонщину (фото)

Піротехніки Головного управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують нелегку роботу з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

Наразі наші висококваліфіковані фахівці з групи піротехнічних робіт здійснюють обстеження звільнених населених пунктів на Харківщині та Херсонщині.

Повномасштабне вторгнення російського агресора у 2022 році примусило наших досвідчених піротехніків поглибити свої знання про нові види вибухонебезпечних предметів. На деокупованих українських землях наші рятувальники на власні очі стикаються з підступністю та цинізмом, що супроводжує замінування ворогом наших територій.

Про “пелюстки”, “відьми” та “розумні міни” наші піротехніки знають з власного досвіду. Вони бачать наслідки цих мерзенних винаходів російського агресора.

Робота на звільнених територіях дуже складна і вимагає великих зусиль. Попри те, що вже минуло кілька місяців після деокупації деяких територій, сотні піротехніків продовжують розчищати землю, але роботи ще багато. На жаль, все навколо “всіяно” смертельними пастками…