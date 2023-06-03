03.06.2023 12:37

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Тернопільські підприємці мають змогу отримати гранти до 90 тисяч доларів

03.06.2023

Роман Васильович

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Новини, Економіка

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USAID виділив на гранти українським підприємцям $2 млн.

У межах програми передбачено надання близько 30 грантів обсягом від $35 000 до $90 000 для підприємців, які хочуть вийти на закордонні ринки та брати участь у міжнародних торговельних заходах.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є: інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, креативні індустрії та послуги.

Також програму відкрито до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Прийом заявок триватиме до 15 вересня 2023 року поетапно з дедлайнами: 25 червня (для торговельних заходів із 20 серпня 2023 р. до 14 лютого 2024 р.), 15 вересня 2023 р. (для торговельних заходів із 15 лютого 2024 р. до 15 серпня 2024 р.)

Джерело: Тернополянни

Теги: USAID, гранти

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