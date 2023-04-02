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Тернопільські патрульні по гарячих слідах затримали крадія

02.04.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Пробрався у чужий гараж, викрав мотоцикл і намагався втекти. У Тернополі зафіксували крадіжку, винуватця якої розшукали по гарячих слідах.

1-го квітня теропільські правоохоронці приймали виклик про крадіжку. Жертва злочину заявила про те, що невідомі особи пошкодили двері у його гаражі та викрали звідти мотоцикл Yamaha. Подія трапилась на вулиці Текстильній.

Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Тернопільської області.

Правоохоронці дізнались оперативну інформацію про ймовірних злочинців та перекрили всі можливі нрапрямки їх руху. Самі ж вирушили на пошуки.

Одного із зловмисників упіймали в селі Байківці. Він був за кермом викраденого мотоциклу. Риси чоловіка були схожими на ті, які описував заявник.

Ймовірного винуватця злочину затримали і передали слідчим.

Нагадаємо, раніше «20 хвилин» сповіщали про те, що 1-го квітня нетвереза тернополянка пошкодила чужу автівку і намагалась втекти з місця події. Жінка відмовилась проходити алкотест. Порушниці загрожує великий штраф та заборона керування транспортним засобом. Також розповідали, як у Тернополі чоловік вирішив «присвоїти» електросамокат.

Джерело: 20 хвилин

Теги: поліція, крадіжка

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