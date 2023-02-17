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Тернопільські патрульні допомогли доправити до лікарні донорське серце (ФОТО)

17.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Тернопільські патрульні допомогли медикам швидкої допомоги доправити до лікарні донорське серце.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Тернопільщини.

“Завдання, які виконують патрульні бувають надзвичайно різними, та всі вони націлені на допомогу людям. Чи то сімейна сварка, неналежне виконання батьківських обов’язків, бійка, конфлікт, автопригода та ще багато різноманітних викликів — на кожному з них, патрульні допомагають.
Іноді, коли на вагу золота кожна секунда, патрульні та працівники інших спеціальних служб роблять надзвичайне — рятують життя. Сьогодні патрульні допомогли швидко супроводити до лікарні карету швидкої медичної допомоги, яка перевозила донорське серце. Він цієї донації, безсумнівно, залежить чиєсь життя!”, – зазначають в управлінні патрульної поліції.

Джерело: За Збручем

Теги: поліція, донорське серце

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