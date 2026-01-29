Тернопільські митці стали лауреатами обласної премії у галузі культури

Тернопільські митці отримали престижні обласні відзнаки у галузі культури. Лауреатами премії за 2023-й та 2024-й роки стали артист Муніципального Галицького камерного оркестру, піаніст Віталій Бобровський, а також директор Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Сергій Музика.

Віталія Бобровського відзначили за 2023 рік у номінації «Музичне мистецтво – імені Соломії Крушельницької». Нагороду він отримав разом із вокалістом Володимиром Шагаєм за авторський мистецький проєкт «Українська мистецька пісня – НаСтрої».

Лауреатом премії за 2024 рік у номінації «Образотворче мистецтво – імені Михайла Бойчука» став Сергій Музика. Його відзначили за пошук авторських концепцій збереження та популяризації пам’яті про митця Михайла Бойчука серед молоді, а також за цикл авторських робіт «Mitos».

Рішення про присудження обласних премій ухвалили під час засідання комітету шляхом таємного голосування.

Тернопільська мистецька спільнота вітає лауреатів і бажає їм нових творчих звершень, професійного розвитку та невичерпного натхнення.