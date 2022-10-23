Темп сучасного світу часто примушує людину перебувати у хронічному стресі, тим самим провокує так зване хронічне запалення, яке здатне сильно пригнічувати захисну імунну функцію організму.

За словами фахівців Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, у такому випадку може допомогти перехід на здоровий спосіб життя та збагачення свого раціону “протизапальними продуктами”.

“Вважається, що вони багаті вітамінами та фітонутрієнтами, які здатні підтримувати здорову імунну відповідь та є важливими для запобігання виникнення хронічних запальних процесів в організмі”, – пояснюють лікарі.

У центрі розповіли про 5 продуктів, які корисні для імунітету.

Куркума

Куркума – це яскрава жовта спеція із сильним ароматом і гіркуватим смаком, схожа на корінь імбиру. Отримують її з кореневища рослини куркума. Насамперед використовують як приправу.

На сьогодні ця спеція є однією з найбільш вивчених антиоксидантних рослинних засобів у світі. Упродовж тисячоліть куркума використовується в індійській аюрведичній і китайській традиційній медицині. Але на Заході цю рослину ігнорували до 1970-х років. Тоді дослідження підтвердили сильну протизапальну, противірусну, болезаспокійливу, антимікробну і протиракову дію.

Куркумін – активний інгредієнт куркуми – є потужним антиоксидантом, який зміцнює імунну систему. Він заміщає гідроксильні радикали та покращує опірність клітин до інфекцій і злоякісних пухлин.

У куркумі міститься величезна кількість вітаміну С, Е і К. Останній має виражену кровозгортувальну дію та є важливим для серцево-судинної системи.

Гарбузове насіння

Гарбузові насінини мають багато поживних речовин – від магнію й марганцю, до міді, цинку й білка. Крім того, вони багаті на корисні рослинні сполуки: фітостероли й антиоксиданти, що полюють за вільними радикалами. Також у насінні є значна частка клітковини.

У чверті склянки гарбузового насіння міститься майже половина рекомендованої добової кількості магнію, який бере участь у широкому діапазоні життєво важливих фізіологічних функцій, таких як створення аденозинтрифосфату, тобто молекул енергії вашого тіла, синтезі РНК і ДНК, формуванні кісток і зубів, розслабленні кровоносних судин, а також правильному функціонуванні кишечника.

Гарбузове насіння – джерело цинку, адже в його 30 г більше як 2 мг цього мінералу. Цинк підтримує здоровий імунітет, зростання й ділення клітин, сон, настрій, відчуття смаку й запаху, здоров’я очей і шкіри, регуляцію інсуліну й чоловічу статеву функцію.

Крім цього, сире насіння, у тому числі гарбузове, – є одним з кращих джерел омега-3 жирних кислот рослинного походження.

Броколі

Ця капуста – це джерело фітонутрієнтів глюкозинолатів, флавоноїдів та інших зміцнюючих здоров’я антиоксидантних і протиракових з’єднань, серед яких сульфорафан – натуральна органічна сірка.

Дослідження показали, що сульфорафан підтримує нормальну функцію й ділення клітин та спричиняє запрограмовану загибель клітин раку кишечника, передміхурової залози, грудей, легенів, викликаного тютюнопалінням, а також зменшує число ракових пухлин печінки.

З’єднання сульфорафан пригнічує запалення, до того ж є імунним стимулятором.

Три порції броколі на тиждень можуть знизити ризик раку простати більш ніж на 60 %. У низці досліджень підкреслювався також її вплив на ожиріння, діабет 2-го типу й неалкогольну жирову хворобу печінки.

Броколі та інші овочі сімейства хрестоцвітих містять глюкозінолатні з’єднання, які в процесі травлення розщеплюються у шлунку та допомагають поліпшити імунну функцію й баланс мікрофлори кишечника.

Ферментовані продукти

Збереження здорової мікрофлори кишківника є одним із найважливіших завдань на шляху підтримки здорової імунної відповіді організму, оскільки приблизно від 70 до 80 % клітин, що складають імунну систему, перебувають у нашому кишківнику. Отже, ферментовані продукти для кишківника – це головний каталізатор потужного захисту від більшості хвороб.

Ферментовані продукти також визнають як важливе протиракове доповнення до раціону. Доведено, що корисні бактерії, які містяться у них, можуть пригнічувати рак товстої кишки і здатні перешкоджати раку молочної залози, печінки, тонкого кишківника та інших органів.

Квашена капуста, солоні огірки, кефір – ці продукти варто включати у свій щоденний раціон.

Часник

Часник є одним із кращих продуктів, які ви можете споживати на регулярній основі, що також допоможе підвищити імунітет. Це засіб проти грибкових інфекцій, бактерій і вірусів. Він містить понад 100 біологічно корисних хімічних речовин, які знижують рівень холестерину і знищують віруси.

Часник можна вживати у вареному або сирому вигляді, проте якщо ваш шлунок може впоратися з термічно необробленим часником, краще вживати саме його.