Тернопільські футболісти увійши до списку 33-х найкращих

Інтернет видання «Sport Arena» опублікувало символічну збірну чемпіонату України з футболу серед аматорів. До списку з 33-х найкращих за підсумками сезону 2023/2024 років також увійшли футболісти великогаївського «Агрону» та тернопільських «Подолян».

У номінації «Праві захисники» одним з кращих став Юрій Соколовський («Агрон»). Провів 21 матч, забив 1 гол і віддав 6 асистів.

У юному віці Соколовський дістався аж до Першої ліги ПФЛ, виступаючи за професіональний ФК «Тернопіль». Далі ситуація склалася так, що Юрій опустився нижче в аматорські регіональні змагання, аж поки не реалізував свій потенціал у складі «Агрону». П’ятий рік грає за цю команду й перебуває зараз у найкращій формі. Видав шість гольових передач – жоден із оборонців за амплуа не записав на свій актив більше.

До номінації «Центральні півзахисники» увійшов Максим Мацієвський («Подоляни»). 21 матч ‒ 5 голів, 4 асисти.

Ціла група вихованців тренерів Хоптових пройшла шлях від шкільного футболу до дорослого всеукраїнського рівня – «Надія» (Копичинці), ДЮСШ «Кристал» (Чортків), ФК «Куликів», ФАТ «Подоляни». Серед них – Мацієвський, який складає хороший дует із Мальським. Гравець відзначається хорошим баченням поля та культурою пасу, в свої 19 років спроможний суттєво додавати та прогресувати.

У номінації «Атакувальні півзахисники» відзначили Руслана Мальського («Подоляни»). 20 матчів ‒ 10 голів, 11 асистів.

Мальський – другий за системою «гол+пас» і найкращий разом із Загальським із «Агротеху» асистент чемпіонату. Ніхто в західній групі не досягнув таких сумарних індивідуальних показників. Центральний півзахисник гарно бачить поле, виконує стандарти, вміло керує грою через пас. Їхня зв’язка з Мацієвським – найсильніша в турнірі, а особисті перспективи 20-річного Мальського дуже хороші – якраз завдяки такому суттєвому прогресу в змаганнях ААФУ.

До номінації «Ліві півзахисники» увійшли відразу двоє тернопільських футболістів.

Тарас Гром’як («Агрон»). 19 матчів ‒ 15 голів, 1 асист.

31-річний Гром’як свого часу вважався одним із найбільших талантів ФК «Тернопіль», з яким дійшов до Першої ліги ПФЛ України, проте після зняття цього професіонального клубу також змушений був шукати себе в аматорському футболі. Після рідного ФСК «Чортків», ФК «Калуш» і «Ниви» (Теребовля) у 2020 році опинився в «Агроні». Виконує такого собі Коноплянку – з гарно поставленим ударом атакує з лівого краю, забиває багато та зі смаком. Найкращий бомбардир чемпіонату України серед аматорів сезону 2023/24.

Іван Жуміга («Подоляни»). 21 матч ‒ 13 голів, 5 асистів.

20-річний Жуміга приєднався до команди батька та сина Хоптових ще в ФК «Куликів», а в ФАТ «Подоляни» продовжив свій прогрес. Доволі технічний вихованець Буковини багато забивав, постійно був учасником комбінаційної гри та брав на себе всю гру в атаці в періоди, коли через травму залишався в лазареті працьовитий Дячинський. Варто відзначити, що Іван був одним із найбільш тактично гнучких, хитрих нападників, тому захисникам важко було з ним справлятися.

Всеукраїнські змагання під егідою Асоціації аматорського футболу України – досить масові та багаті на особистості. В чемпіонаті та Кубку України з футболу 2023/24 грали колишні зірки Динамо, Шахтаря, Дніпра, Металіста, Чорноморця та збірної України, задіяні топові імена – Євген Хачеріді, Олександр Гладкий, Сергій Політило, Олексій Чичиков, Артем Старгородський, Олексій Дитятьєв, Віталій Балашов і багато інших.