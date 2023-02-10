Тернопільські бригади екстреної меддопомоги повернулися з Херсонщини

Медики Тернопільського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повернулися з Херсонщини. Два тижні вони допомагали там людям з деокупованих сіл. Для фельдшера з дванадцятирічним стажем Василя Яськова це вже друга така поїздка.
“Цистити ніхто не скасовував, там же люди не мають ні опалення, ні світла кілька місяців, газу нема в деяких селах. В більшості сіл нема покриття. Ми зупинялися, старалися знайти медсестру, якщо вона там є в тому селі, щоб запитати, де є лежачі пацієнти?, Щоб в першу чергу їм надати допомогу з тим запасом медикаментів, що ми складали кожний день. Тоді вже люди, які більш мобільні – комусь від тиску пігулки дати, обстежити, подивитися, лишній раз кардіограму зняти, чи тиск поміряти, чи цукор. Багато людей просто хотіли з нами поспілкуватися, бо їм була приємна наша українська мова”.
Дві тернопільські бригади укомплектовані необхідними медикаментами щоденно працювали у Бериславському районі. Разом з Василем у поїздці на Херсонщині був водій карети швидкої допомоги – Олег Дерев’яний.
“Ми в фельдшерсько-акушерський пункт приїжджали і там люди йшли. Були в такому одному селі, прийшла така старша жінка і йде за нею 15, чи 20 собак, 20 котів і 4 ручні курки. Вона сама одна в селі, більше нікого не було, ні живої душі”.
Василь Яськів говорить, що дорогою важливо було не ставати на узбіччі.
“Дуже багато боєприпасів розкидано по узбіччях дороги. Коли їдеш до села, нам заборонили взагалі кілька сантиметрів на узбіччя ставати, бо тих метеликів протипіхотних мін там дуже багато розкидано. Багато боєприпасів валяється підірваних, чи таких, які сапери вважали ще за потрібне не чіпати”.
Зараз медики Тернопільського Центру екстреної медичної допомоги повернулися до своїх обов’язків на Тернопільщині. Василь Яськів каже хоче брати і надалі участь в таких виїздах.
“Надіюся буду вже на нові деокуповані території. Тобто, наші ЗСУ мають звільнити всю Україну і з задоволенням будемо їздити на деокуповані території, щоб допомагати людям”.