Тернопільські бригади екстреної меддопомоги повернулися з Херсонщини

Медики Тернопільського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повернулися з Херсонщини. Два тижні вони допомагали там людям з деокупованих сіл. Для фельдшера з дванадцятирічним стажем Василя Яськова це вже друга така поїздка.

“Цистити ніхто не скасовував, там же люди не мають ні опалення, ні світла кілька місяців, газу нема в деяких селах. В більшості сіл нема покриття. Ми зупинялися, старалися знайти медсестру, якщо вона там є в тому селі, щоб запитати, де є лежачі пацієнти?, Щоб в першу чергу їм надати допомогу з тим запасом медикаментів, що ми складали кожний день. Тоді вже люди, які більш мобільні – комусь від тиску пігулки дати, обстежити, подивитися, лишній раз кардіограму зняти, чи тиск поміряти, чи цукор. Багато людей просто хотіли з нами поспілкуватися, бо їм була приємна наша українська мова”.