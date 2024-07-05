Тернопільські бійці одні з найкращих в універсальному бої

У Хмельницькому відбувся чемпіонат України з універсального бою серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок та дорослих.

Позмагатися за першість приїхали спортсмени з 15 областей України.

Програма змагань складалася з двох частин – подолання смуги перешкод та двох раундів боїв безпосередньо на рингу.

Тернополяни продемонстрували високі результати та вибороли в розділі «Лайт» 1 золоту (Богдана Качура), 4 срібних (Артем Гурський, Анатолій Косттюк, Сергій Рабцевич, Назар Яловий), 3 бронзових (Андій Білозор, Любов Дереш, Володимир Чайківський) медалей.

У розділі «Класика» 3 золотих (Анатолій Костюк, Любов Дереш, Назар Яловий), 2 срібних (Сергій Рабцевич, Богдана Качура), 6 бронзових медалей (Алан Ванян, Дмитро Пелих, Назар Бочкін, Андій Білозор, Артем Гурський, Володимир Чайківський).