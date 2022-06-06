Американські гаубиці M777, які Збройні сили України отримали в рамках військової допомоги США, ефективно нищать російських загарбників на передовій.



Українські артилеристи пройшли закордонні курси, швидко освоїли техніку і тепер дивують навіть натовських колег.

На фотографіях – бойова робота батареї звитяжної 44-тої бригади з Тернополя, яка у складі угруповання Об’єднаних сил знищує ворожі цілі і надає потужну вогневу підтримку механізованим і мотопіхотним підрозділам на Бахмутському напрямку.

“У західних арміях в обслуговуванні і ремонті коштовної зброї звикли покладатися на спеціальні інженерні команди, а наші талановиті хлопці швидко усувають майже всі можливі несправності власними силами прямо на позиціях і продовжують вдень і вночі безупинно нищити ворога”, – із гордістю говорить командир української батареї.

У Міноборони підкреслили, що американські гаубиці M777 володіють надзвичайно високою точністю. Сучасна гармата з дальністю пострілу понад 30 км перевершує зразки ствольної артилерії рф.

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