Тернопільська волонтерка виготовила прикраси з бойових гільз та продає їх, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Відома волонтерка з Тернополя Ольга Данченко втілила в життя свою мрію – молода жінка за допомогою спеціалістів виготовила перстні та сережки з відпрацьованих бойових гільз і продає їх усім охочим, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Про це жінка повідомила на власній сторінці у Фейсбук.

“Моя уява часто придумує щось цікаве. Намалювати не можу, але словами розказати вмію. Я давно хотіла такий перстень, як символ. Символ віри та незламності. Як частинка тої сили, яка щохвилини тримає оборону наших міст. Спільно з батьком @sergiinord ми це втілили в життя. І я готова поділитися цими неймовірними прикрасами з вами”, – написала Ольга.

В першій колекції Ольги Данченко – 4 перстня та 3 набори- перстень+сережки. Матеріал – латунь.