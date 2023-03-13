Тернопільська волонтерка виготовила прикраси з бойових гільз та продає їх, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Про це жінка повідомила на власній сторінці у Фейсбук.
“Моя уява часто придумує щось цікаве. Намалювати не можу, але словами розказати вмію. Я давно хотіла такий перстень, як символ. Символ віри та незламності. Як частинка тої сили, яка щохвилини тримає оборону наших міст. Спільно з батьком @sergiinord ми це втілили в життя. І я готова поділитися цими неймовірними прикрасами з вами”, – написала Ольга.
В першій колекції Ольги Данченко – 4 перстня та 3 набори- перстень+сережки. Матеріал – латунь.
“Виготовлені вироби з реальних гільз наших солдатів 67 омбр, які я привезла в Тернопіль. Минулі дні мої хлопці пережили справжнє пекло. Важкі бої в районі Бахмута. Величезні втрати людські та технічні. Зараз потрібно все, авто, дрони, тепловізори. Всі виручені кошти підуть на потреби цих хлопців. На першому фото мій перстень, всі решта продаються. Пропонуйте свою ціну в кометарях, або в приват. Готова передать в будь-яке місто, в будь-яку країну”, – зауважила волонтерка.