Тернопільська «Полiцiя охорони-ЗУНУ-Динамо» змагатиметься за 5–8 місця

В рамках в 1\4 фіналу Суперліги-Будінвест тернопільські волейболісти двічі поступилися ВК «Прометей».

7 березня. «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – ВК «Прометей» – 0:3 (18:25, 17:25, 11:25) .

У цьому протистоянні беззаперечним фаворитом був ВК «Прометей», який прагне стати чемпіоном країни. Якщо у перших двох партіях тернопільські волейболісти ще намагалися чинити опір, то у третій зовсім перестали боротися, що й засвідчив рахунок.

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Горбенко (набрав 7 очок), Паласюк (6), Корнєєв (7), Прокопець (0), Гандзій (4), Турик (2), Макатуха (л). На заміну виходили: Мамчур (0 очок), Ухман (0), Рязанов (1).

9 березня. ВК «Прометей» – «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» – 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:21).

У другому поєдинку між командами, тернопільські волейболісти продемонстрували, що у них таки є «порох у порохівницях» і дали бій більш досвідченому супернику. У першій партії вони повели в рахунку і завершили її впевненою перемогою.

У другій партії вже дніпряни вели в рахунку, але тернопільські поліцейські хоч і поступилися, але дали серйозний бій суперникам. Третя партія також пройшла за майже рівної боротьби, лише за рахунок потужних подач «Прометей» здобув у ній перемогу.

Четвертий сет став останнім, хоча тернопільські поліцейські боролися до останнього, однак клас ВК «Прометей» все ж був вищим. Тож у підсумку – 25:21 та 3:1 на користь дніпрян.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став нападник тернополян Василь Ухман (18 очок).

Стартовий склад «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо»: Ухман (набрав 18 очок), Паласюк (7), Омельченко (2), Білюк (2), Гандзій (16), Турик (6), Мамчур(л). На заміну виходили: Прокопець (3), Макатуха (0), Горбенко (0 очок), Корнєєв (5).

Тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» тепер боротиметься за 5-8 місця.